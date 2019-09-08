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Beylikdüzü'nde otluk alanda yangın; ahıra sirayet etti (1)
Murat SOLAK/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bir ahıra sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken ahırdaki hayvanların...
GENEL 08.09.2019, 19:29
Murat SOLAK/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ Gürpınar'da bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bir ahıra sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken ahırdaki hayvanların zarar görüp görmediği henüz belirlenemedi.
(FOTOĞRAF)
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