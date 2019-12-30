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Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi. Haramidere Cemevi'nde düzenlenen törene Kırış'ın yakınları...
GENEL 30.12.2019, 18:28
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-BEYLİKDÜZÜ'nde tartıştığı eşi Binnaz Kırış tarafından başından vurularak öldürülen Ferhat Kırış için cenaze töreni düzenlendi. Haramidere Cemevi'nde düzenlenen törene Kırış'ın yakınları sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende taziyeleri Ferhat Kırış'ın oğlu Şafak Kırış ve kızı Başak Kırış kabul etti.
Cenazede helallik alınarak dualar okundu. Kırış'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Samsun Ladik'e götürüldü.
(FOTOĞRAF)
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