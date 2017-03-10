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Beylikdüzü'nde düşen helikopterle ilgili Kuğu Havacılık'tan açıklama

  İSTANBUL, () KUĞU Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta...

Beylikdüzü'nde düşen helikopterle ilgili Kuğu Havacılık'tan açıklama

 

İSTANBUL, () KUĞU Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, İstanbul
Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim
tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterimiz İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan
Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11.20’de kalkış yapmıştır. Kalkıştan
kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma
uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve
5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimleri
ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena
Badragan."

Açıklamada ayrıca, "Yaşanan elim olaya ilişkin inceleme ve araştırmalar devam etmekte olup yeni bilgilere ulaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

 

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