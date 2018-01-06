Beylikdüzü Belediyesi apartman teknisyenlerine bisiklet hediye etti

İSTANBUL, () -BEYLİKDÜZÜ Belediyesi apartman görevlilerinin mesleki becerilerini arttırmak ve apartman teknisyeni olmalarını sağlamak amacıyla açtığı Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi’nde birçok konuda eğitim alan kursiyerlere bisiklet kullanımı ve uygulama eğitimi verdikten sonra bisiklet hediye etti.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapılan “Apartman Teknisyenler Bisiklet Kullanımı ve Uygulama Eğitimi’ni Bitirme Töreni’ne çok sayıda vatandaş katıldı. 6’sı kadın olmak üzere 45 apartman görevlisi bisiklet eğitimi almanın ve hayatlarını kolaylaştıracak bisikletlere sahip olmanın mutluluğunu yaşadı. Törende apartman görevlilerine katılım belgesi, kask ve eldiven de hediye edildi.

“12 SENEDİR APARTMAN GÖREVLİSİYİM, İLK KEZ İNSAN OLDUĞUMU HİSSETTİM”

43 yaşında ilk kez bisiklet sahibi olduğunu kaydeden Ayşe Kırşehir, mesleğinin önemsenmesinden dolayı duygusal anlar yaşadı. Kırşehir, “Kapıcıyken apartman teknisyeni olduk. Apartmandaki insanlar bize yukarıdan bakarken Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bizim mesleğimizi yüceltti. Bize insan olduğumuzu gösterdi. Bize sağlık, elektrik elektronik gibi eğitimler verdi. 12 senedir apartman görevlisiyim, ilk kez insan olduğumu hissettim. Çok gururluyum, çok mutluyum” diye konuştu.

Selver Selim ve 15 senedir apartman teknisyenliği yapan Mehmet Yetim de sağlık için spor yapacaklarını dile getirdi.

“ZİNDE BİR KENT HALKI YARATACAĞIZ”

Bisiklet dağıtım töreni sonrasında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitimlerin amacını, “Apartman teknisyenleri görevlerini yaparken ve günlük yaşamlarında bisiklet kullanarak Beylikdüzü’nü gezsinler istiyoruz. Yakın zamanda görevini bisikletle yerine getiren apartman teknisyenlerinin sayısı artacak. Bu sayede belki de tüm Beylikdüzü halkı sokaklara bisikletleriyle çıkacak. Mutlu, keyifli ve zinde bir kent halkı yaratmış olacağız” dedi.

APARTMAN TEKNİSYENLERİ BİSİKLET KULLANIMI VE UYGULAMA EĞİTİMİ

Eğitime katılan apartman teknisyenleri, ‘neden bisiklet’, şehir ulaşımında bisiklet kullanımının avantajları, yol güvenliği, bisiklete binmeden önce yapılması gerekenler’ gibi konularda bilgiler aldı. Teorik ve pratik alınan eğitimlerde; bisiklete dair trafik, yedek parça, bisiklete biniş ve kullanış şeklini içeren çalışmaları profesyonel bir eğitmen eşliğinde öğrenildi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1-Bisiklet hediye edilen apartman görevlileri

2-Görevlilerle birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı

3-Kadın teknisyenle röportaj