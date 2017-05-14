Beykozlular, 15 Temmuz şehit ve gazileri için koştu

İSTANBUL () – BEYKOZ Belediyesi 8’inci Geleneksel Halk Koşusu’nu 15 Temmuz Şehit ve Gazileri anısına düzenledi. İlçedeki sportif rekabet ortamını arttırmak ve dayanışma içinde olmak amacıyla her yıl düzenlenen koşuda, dereceye girenlere para ödülü verildi.

Beykoz Belediye binasının önünden başlayan 5 kilometrelik parkur; Elmalı Sapağı, Kaymakdonduran kavşağından dönüş yapılarak, aynı güzergâhtan başlangıç noktasına gelinerek tamamlandı. Koşuya yoğun ilgi gösterilirken dereceye giren katılımcılara toplam 33 bin TL ödül verildi.

“15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ OLMASAYDI BİZ KOŞAMAYACAKTIK”

15 Temmuz’un önemine değinen katılımcı Abdulkadir Pala, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz’da bizim için mücadele göstermeseydi bugün burada koşamazdık” ifadelerini kullandı. Yeğeni şehit olan emekli kaptan Sedat Diri de düzenlenen koşunun kendisi için büyük anlam ifade ettiğini belirterek, yeğeni için koştuğunu kaydetti.

“ŞEHİT EŞİMİN ANISINA DESTEK OLMAYA GELDİM’’

Eşini 15 Temmuz darbe girişiminde kaybeden ve o gece kendisi de gazi olan Vahide Şefkatlioğlu, “Bariyerin altından geçiyorduk. Birden ateş açıldı. Ben bariyerin altından geçtim, eşim ise üstünden. Sadece ‘Allah’ dediğimi hatırlıyorum. Hem eşim için hem de kendim için Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği koşuda destek olmak için geldim” diye konuştu.

“BU VATANA BİN KOL FEDA’’

15 Temmuz darbe girişiminde sol kolundan yaralanarak gazi olan Üzeyir Civan, koşu öncesi “Keşke bin canım, bin kolum olsa da cennet vatanının uğruna feda olsa’’ dedi. 18 yaşındaki Mümin Sarıyer, koşuda 4’üncü ya da 5’inci olacağını tahmin ettiğini belirterek, koşunun kendisine büyük bir tecrübe kattığını belirtti.

20-24 yaş kategorisinde yarışan 21 yaşında ki Emrah Akbacak birinciliği beklediğini belirtirken, aynı yaş kategorisinde 2’nci olan Halil Yalçın ise sonuçtan çok mutlu olduğunu kaydetti.

“BU KOŞU UZUN YILLAR AKILDA KALACAK”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, koşuya tüm Türkiye’den katılımcılar olduğunu belirterek, bu koşunun uzun yıllar konuşulabilecek bir etkiye sahip olduğunu dile getirdi. Koşuda Anneler Günü için de pasta kesildi.

(FOTOĞRAF)