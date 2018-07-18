Beykoz'da su baskını (1)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur nediniyle Beykoz'da bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri de sulara teslim oldu. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti. (FOTOĞRAF)

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:32