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Beykoz'da restoranları yanan iki kardeş arasında kavga

 Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()-BEYKOZ Riva Yolu üzerinde bulunan 2 katlı et mangal restoranın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mekanın sahipleri iki kardeş arasında kavga çıktı....

Beykoz'da restoranları yanan iki kardeş arasında kavga

 Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,()-BEYKOZ Riva Yolu üzerinde bulunan 2 katlı et mangal restoranın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mekanın sahipleri iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavgada iki kardeş yumruk yumruğa birbirlerine girerken sürekli küfürler savurdu. Önce vatandaşlar ardından polisin müdahale ettiği kavga kameraya yansıdı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Ali Bahadır Köyü Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı et mangal restoranının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Kavacık ve Bozhane itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında restoran sahibi ve kardeşi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada iki kardeş yumruk yumruğa birbirlerine girerken sürekli küfürler savurdu. Önce vatandaşlar ardından polisin müdahale ettiği kavga kameraya yansıdı. Ekiplerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

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