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Beykoz'da orman yangını (1)
İSTANBUL, () BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan...
GENEL 02.10.2019, 16:12
İSTANBUL, () BEYKOZ Anadolu Kavağı'nda ormanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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