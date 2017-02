Beykoz'da kuyuyadüşen köpeği kurtarma çalışmalarına ara verildi

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,() BEYKOZ, Dereseki Köyü'nde sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi. Kurtarma çalışmalarına İstanbul Teknik Üniversitesi'nden maden yüksek mühendisi Orhan Kural ve Zonguldaktan gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan (TTK) üç mühendis de katıldı. TTK ekibinin de kurtarma çalışmasına katılmasının ardından bir toplantı yapan İtfaiye ve AFAD ekipleri, yavrunun kurtarılması için farklı yöntemler denemeye devam etti. Akşam saatlerinde yapılan çalışmalara gece saat 02.00 sıralarında ara verildi. Çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

PROF. KURAL: TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER YERİNDEN BU OLAYI MERAKLA BEKLEYENLER VAR

Profesör Kural da sondaj kuyusunun başında çalışmaları takip etti. Kural: "Bu haberi duyunca her yerden telefon aldım. Burada İtfaiye, AFAD, Sivil toplum kuruluşları var, hepsi koşup geldiler. Düşündüm, taşındım. Bu konuda bütün Türkiye ve dünyaya örnek olan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu var. Gerek Soma'da gerek Ermenek'te en büyük destek onlardan geldi. Enerji bakanımızında devreye girmesiyle kendilerini buraya getirttik. Onlarda bu faaaliyette yer alıyorlar. Türkiye ve dünyanın her yerinden bu olayı merakla bekleyenler var. Hayvanın kurtarılması için. Buraya sahip çıkan, gelen herkese teşekkür ediyorum. Gönüllü arkadaşlara çok teşekkür ediyorum 67 yaşında buradayım. Dünyaya güzel bir ders verip bu hayvanı kurtaracağız. Bu mutluluğu yaşayacağız" dedi.