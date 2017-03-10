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Beykoz'da kaza ucuz atlatıldı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() BEYKOZ Çubuklu mahallesinde içinde 6 kişinin bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak 3 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine çakıldı. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza yapan minibüs vinç yardımıyla...

Beykoz'da kaza ucuz atlatıldı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() BEYKOZ Çubuklu mahallesinde içinde 6 kişinin bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak 3 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine çakıldı. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza yapan minibüs vinç yardımıyla indirildi.

Kaza saat 22.00 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Havadar Sokak'ta meydana geldi. 36 FE 656 plakalı aracın sürücüsü Cebrail Masum(20) yokuş aşağı indiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. İçinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu minibüs park halindeki aracın üzerine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza yapan minibüs olay yerine gelen vinçle kaldırıldı. Sürücünün yakınları kaza sonrası gözyaşlarını tutamadı. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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