Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor. (FOTOĞRAF)
14 Şubat 2019 Perşembe 09:16
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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