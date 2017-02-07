Beykoz'da denize yakıt karıştı (1)

Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL, () Beykoz açıklarında denize yakıt karıştığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler bölgede temizleme çalışmalarına başladı. Yakıtın denize nasıl karıştığı da araştırılıyor.
(FOTOĞRAF)
Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL, () Beykoz açıklarında denize yakıt karıştığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler bölgede temizleme çalışmalarına başladı. Yakıtın denize nasıl...
07 Şubat 2017 Salı 15:32
Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL, () Beykoz açıklarında denize yakıt karıştığı ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler bölgede temizleme çalışmalarına başladı. Yakıtın denize nasıl karıştığı da araştırılıyor.
(FOTOĞRAF)
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