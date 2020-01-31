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Beyin tümörüyle mücadele eden çift, yardım bekliyor

GENEL 31.01.2020, 08:19
Beyin tümörüyle mücadele eden çift, yardım bekliyor

Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, ()- İZMİR'de, 19 yıllık evli Songül ve Ali Dırmık (50) çifti, beyin tümörüyle savaşıyor. 2 yıl önce ameliyat olan ve beynindeki tümör alınan inşaat işçisi Ali Dırmık (45), eşi Songül'ün de beyin tümörü olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı. Rahatsızlığından dolayı çalışamadığını ve hastalığın yanında maddi sıkıntı çektiklerini belirten Dırmık, kendilerine yardım edilmesini istedi.
Gaziemir ilçesinde oturan inşaat işçisi Ali Dırmık, 2 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninde tümör olduğu belirlenen Dırmık, Haziran 2018'de ameliyat oldu ve beynindeki tümör alındı. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Dırmık, kekemelik, baş ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Sağlık sorunları nedeniyle işine her gün gidemeyen Dırmık, eşi Songül Dırmık'ta da beyin tümörü olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı. Kendisinin ve eşinin rahatsızlığının yanı sıra borçlarla da mücadele eden Dırmık çifti, 3 aydır ev kirasını ödeyemiyor. Çaresiz çift, hayırseverlerden yardım ve destek çağrısında bulunuyor.
'HAYIRSEVERLERİN YARDIMLARINI BEKLİYORUM'
Çalışamadığı için maddi sıkıntı çektiklerini ifade eden Dırmık, "Haziran 2018'de ameliyat oldum ve beynimdeki tümör alındı. Ameliyattan sonra kekemelik başladı. Soğuklarda başım çok ağrıyor, halsizlik ve nefes darlığım var. Eşimin yeğenine borcumuz var onun yanı sıra bakkal ve 2-3 aydır kira borcum var. Zor yetiştiriyorum. Sağ olsun eşim tanıdıklardan borç almaya çalışıyor. İşime devam etmeye çalışıyorum ancak rahatsızlığımdan dolayı her gün gidemiyorum. Bu ay içinde 6 gün işe gidemedim. Baş ağrısı ve halsizlikten dolayı işime sürekli devam edemiyorum. Bugün de baş ağrım vardı, ancak ay sonunu çıkaramama korkusundan dolayı işe gittim. Soğuk ya da ağrı dinlemeden evimin giderlerini karşılamak için çalışmak mecburiyetindeyim. Hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum. Ellerinden gelen çabayı göstermelerini bekliyorum. Yiyecek, içecek ve kömür ihtiyaçlarımız da var. Eğer bizi görüp yardımcı olabilirlerse minnettar kalırım" diye konuştu.
'ÇARESİZ KALMIŞ DURUMDAYIZ'
Hastalığı nedeniyle ayakta durmakta zorluk çektiğini söyleyen Songül Dırmık, hayırseverlerden destek beklediğini ifade ederek, "Başım ağrıyordu. Hastaneye eşimin ameliyat olduğu doktora gittim. 'Beyninde aynı tümör var' dedi. Ayakta duramıyorum, ayakta durabilsem çalışacağım. Daha önce temizliğe gidip eşime yardımcı oluyordum ama artık onu da yapamıyorum. Ayakta zor duruyorum, dizlerim ağrıyor. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Ev sahibi 'Evden çıkın' diyor. Ancak gidecek yerimiz yok. Ben daha ameliyat olmadım. Tedavi için şu anda bekletiyorlar. Ancak göbek fıtığı için bugün hastaneye gitsem her an ameliyata alırlar. Çaresiz kalmış durumdayız" dedi.
​Aileye yakacak ve gıda yardımı yaptıklarını belirten Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel ise, "Ali Bey şubemize başvurduğu zaman evine geldik. Yakacağının, odun ya da kömürünün olmadığını gördük. Yakacağını tedarik ettik. Çatısının aktığını gördük. Evde gıda maddelerinin olmadığını ve dolabının boş olduğunu gördük. Gıda maddesi yardımında bulunduk. Tabi bizim o yardımlarımız ilk yardım niteliğinde yangını söndürmek gibi oluyor. Bizim halkımızdan ve hayırsever vatandaşlardan dileğimiz Ali ağabey gibi ihtiyaç sahipleri ailelere yardımlarını esirgememeleri. Ayrıca Ali ağabeyin sağlık sorunu da var ona kapalı alanda çalışabileceği bir iş de bulursak çok iyi olur" diye konuştu.

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