Beyin ölümü gerçekleşti, organları 3 kişiye hayat olacak

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki evinde fenalaşıp tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Şener Erdem'in (32) ailesi tarafından bağışlanan karaciğeri ve böbrekleri, nakil bekleyen hastalar için operasyonla alındı.

Bozdoğan ilçesindeki evinde bronşit nedeniyle fenalaşan, çiftçi Şener Erdem, yakınlarının otomobiliyle Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 5 yıl önce eşinden boşandığı belirtilen Şener Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anastezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Şener Erdem'in, 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Onur Yeşildağ ve Anestezi Uzmanı Dr. Cihan Atasayar Firet, yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin onayının alınmasının ardından Erdem'in nakle uygun bulunan karaciğeri İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi, böbrekleri ise yine İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden gelen ekipler tarafından ameliyatla alındı. Organların, uygun bulunan 3 hastaya nakledileceği belirtildi.

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