Beyin ölümü gerçekleşen üniversiteli Kemal toprağa verildi

İZMİR, () - İZMİR'de, geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Kemal Kuşum (23), son yolculuğa uğurlandı. Kuşum'un organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kemal Kuşum, dün, staj yaptığı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdi. Beyin tümörü nedeniyle daha önce ameliyat olduğu öğrenilen Kuşum'un beyin ölümü gerçekleşti. Kuşum'un organları, acılı ailesince bağışlandı. Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu'nda, bugün Kemal Kuşum için tören düzenlendi. Törene EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan, akademisyenler ve Kuşum'un arkadaşları katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turhan, çok sevilen bir öğrenciyi kaybettiklerini belirtti. Son yolculuğa uğurladıkları öğrencileri için üzgün olduklarını belirterek Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge ise "Öğrencimiz Kemal çok başarılı ve gelecek vadeden bir öğrenciydi. Kendisini genç yaşta kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Kürsüye gelen arkadaşları da üzüntülerini dile getirerek, Kuşum ile ilgili anılarını anlattı.

Okulundaki törenin ardından Kemal Kuşum'un cenazesi, Konak ilçesindeki Hancıoğlu Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge ile okul arkadaşları da hazır bulundu. Arkadaşları, Kuşum'un Türk bayrağı ve hemşire forması konulan tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Kemal Kuşum'un cenazesi, Karabağlar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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