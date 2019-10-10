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Beyin ölümü gerçekleşen kadın 5 kişiye can ve ışık olacak
DENİZLİ'de beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Meryem Duman'ın (67) ailesi tarafından bağışlanan organları ve korneaları ile 5 kişiye umut oldu. Pamukkale ilçesinde yaşayan Meryem Duman, 6 Ekim...
GENEL 10.10.2019, 17:24
DENİZLİ'de beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Meryem Duman'ın (67) ailesi tarafından bağışlanan organları ve korneaları ile 5 kişiye umut oldu.
Pamukkale ilçesinde yaşayan Meryem Duman, 6 Ekim Pazar günü aniden rahatsızlandı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, beyin kanaması geçirdiği belirlenip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların müdahalesine rağmen Duman'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi ekipleri Duman'ın ailesiyle organ bağışında bulunmaları konusunda görüştü. Ailenin onay vermesiyle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden gelen ekipler tarafından yapılan ameliyatla Duman'ın karaciğeri, iki böbreği ve korneaları alındı. Alınan organlardan karaciğer, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, böbrekler İstanbul'daki Florance Nightingale Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne, kornealar ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Duman'dan alınan organlar ve kornealar 5 kişiye can ve ışık olacak.
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk Meryem Duman'ın ailesine baş sağlığı dileyip, "Denizli'de canlıdan ve kadavradan organ bağışına olan duyarlılığın çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. Bu bağışla birlikte Denizli'de 2019 Ekim ayı itibariyle 42 beyin ölümüne karşılık 21 organ bağışı gerçekleşti. Geçen yıla baktığımızda ise 45 beyin ölümüne karşılık 15 organ bağışı olmuştu. Yine canlıdan organ bağış sayısında da 10 bini geçtik. Rakamlara baktığımızda organ bağışını artırmak için başlattığımız, 'Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi' kapsamında Denizli'nin doğru yolda ilerlediğini, vatandaşlarımızın organ bağışına olan duyarlılığının arttığını görüyoruz" dedi.
Pamukkale ilçesinde yaşayan Meryem Duman, 6 Ekim Pazar günü aniden rahatsızlandı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, beyin kanaması geçirdiği belirlenip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların müdahalesine rağmen Duman'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi ekipleri Duman'ın ailesiyle organ bağışında bulunmaları konusunda görüştü. Ailenin onay vermesiyle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden gelen ekipler tarafından yapılan ameliyatla Duman'ın karaciğeri, iki böbreği ve korneaları alındı. Alınan organlardan karaciğer, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, böbrekler İstanbul'daki Florance Nightingale Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne, kornealar ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Duman'dan alınan organlar ve kornealar 5 kişiye can ve ışık olacak.
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk Meryem Duman'ın ailesine baş sağlığı dileyip, "Denizli'de canlıdan ve kadavradan organ bağışına olan duyarlılığın çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. Bu bağışla birlikte Denizli'de 2019 Ekim ayı itibariyle 42 beyin ölümüne karşılık 21 organ bağışı gerçekleşti. Geçen yıla baktığımızda ise 45 beyin ölümüne karşılık 15 organ bağışı olmuştu. Yine canlıdan organ bağış sayısında da 10 bini geçtik. Rakamlara baktığımızda organ bağışını artırmak için başlattığımız, 'Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi' kapsamında Denizli'nin doğru yolda ilerlediğini, vatandaşlarımızın organ bağışına olan duyarlılığının arttığını görüyoruz" dedi.
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