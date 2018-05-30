Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () – BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşında K.Ö. isimli erkek hastanın organları 3 kişiye umut oldu.

27 Mayıs tarihinde Çanakkale’nin Biga ilçesinden Bandırma Devlet Hastanesi'ne beyin kanaması teşhisi ile sevk edilen K.Ö., Bandırma’da acil ameliyata alındı. Bütün çabalara rağmen bugün beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi organlarının bağışlanmasına karar verdi. K.Ö.’nün iki böbreği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, karaciğeri ise Bursa Acıbadem Hastanesi’nden gelen ekiplerce alınarak organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Organ nakli hakkında bilgi veren Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı, "Hastamız 27 Mayıs Pazar günü akşam 20.00 sularında Biga Devlet Hastanesi’nden hastanemize geliyor ve beyin cerrahimiz tarafından acil ameliyata alınıyor. Daha sonra yoğun bakım ünitesine yatırılıyor ve 2 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra bu sabah beyin ölümü gerçekleşiyor. Ailesinin de onayı ile karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'ne, iki böbreği de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından alınacak. Hastamıza Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. Biz kendilerine devlet hastanesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz”dedi.

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