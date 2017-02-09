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Beyin ölümü gerçekleşen gencin böbrekleri can olacak

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da trafik kazasında yaralanıp tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Aykut Bostancıoğlu'nun 2 böbreği, nakil bekleyen hastalara can olacak. Sinop'ta motosiketli kurye olarak...

Beyin ölümü gerçekleşen gencin böbrekleri can olacak

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da trafik kazasında yaralanıp tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Aykut Bostancıoğlu'nun 2 böbreği, nakil bekleyen hastalara can olacak.
Sinop'ta motosiketli kurye olarak çalışan Aykut Bostancıoğlu, 6 Şubat günü mesai sonrası motosiklet kazasında yaralandı. Sinop'ta kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan Bostancıoğlu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi süren Bostancıoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü aile, Bostancıoğlu'nun böbreklerini bağışlama kararı aldı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonla gencin iki böbreği alındı.
Doğum günü 10 Şubat olan Aykut Bostancıoğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.

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