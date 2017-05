'Beyin anevrizması' felç etti, fizik tedaviyle ayağa kalktı

ZONGULDAK'ta, 2011-2015 yılları arasında 3 kez 'beyin anevrizması' geçirip felç olan 41 yaşındaki Volkan Gültekin, 6 ay önce hastanede başladığı, evde de eşi Nuran Gültekin'in desteğiyle sürdürdüğü fizik tedavi ile yeniden ayağa kalkıp konuşmaya başladı. Nuran Gültekin, "Bu hastalıktan geri dönen neredeyse hiç yok. Biz bunu başardık" dedi.4 çocuk babası Volkan Gültekin, bir fabrikada şoför olarak çalışırken 2011 yılının Kasım ayında 'beyin anevrizması' geçirdi. Gültekin, İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu ve yeniden işine döndü. Ancak kısa süre sonra ikinci kez 'beyin anevrizması' oluşan Gültekin, tekrar tedaviye alındı. Malulen emekliye ayrılan Gültekin, tedavisi devam ederken 2015 yılının Nisan ayında 3'üncü kez tekrarlayan 'beyin anevrizması' nda ölüm tehlikesiyle karşılaştı. Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 ay yoğun bakımda kalan Gültekin, doktorunun tehlikeli gördüğü ameliyatı ailesinin de onayı ile kabul etti. Gültekin, ameliyatı başarılı geçse de tamamen felç oldu ve hareket kabiliyetini, konuşma yetisini kaybetti.FİZİK TEDAVİ İLE AYAĞA KALKTIVolkan Gültekin, buradaki tedavi süreci tamamlanması ardından 6 ay önce Bolu'daki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizik tedaviye başladı. Bu sırada Volkan Gültekin'i eşi Nuran Gültekin bir an olsun yalnız bırakmadı. İlk 2 aylık tedaviden sonra sol ayak baş parmağını oynatan Volkan Gültekin, sonraki süreçte ayağa kalkmayı da başardı. Şimdi haftanın belli günleri hastanede tedavi seanslarına katılan, diğer günler evde eşinin yardımıyla fizik tedavisini sürdüren Volkan Gültekin, destek ile yürüyebiliyor. Yeni yeni konuşmaya da başlayan Volkan Gültekin, azmi ile diğer hastalara örnek oldu.'BANA FİZYOTERAPİST NURAN DİYORLAR'Nuran Gültekin, eşinin ayağa kalkıp yürüyebileceğine inandığı için hastalığa yakalandığı andan ilk adımını attığı güne kadarki her aşamasını sosyal paylaşım sitesindeki sayfalarından yayınladıklarını söyledi. Mücadelelerin diğer hastalara ve ailelere örnek olmasını istediğini ifade eden Nuran Gültekin, şöyle konuştu:"Bolu'da tedavi görmeye başladığımızda hiçbir tepki yoktu. Sadece gözleri oynuyordu. Yataktan alamıyorduk. Şimdi çok şükür elleri ayakları oynuyor. Yemek yiyemiyordu. Yürümeye de başladı. Ben hiç durmadan fizik tedavi yaptırdım. Gördüklerimi, öğrendiklerimi uyguladım. Fizyoterapistimizde sıramız gelmeden çalışmaya başlıyorduk. Fizyoterapistimiz de bize çok moral verdi ve Allah'a şükür eşimi ayağa kaldırmayı başardık. Doktorlar beyin sapı anevrizmasından bu kadar geri dönen bir hasta görmediklerini bize söyledi. Bu hastalıktan geri dönen neredeyse hiç yok. Biz bunu başardık. Mücadeleye devam edeceğiz. Bizi unutmaması için fotoğraflarımızdan hazırlattığım videoyu izletiyordum. Onun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Pes ettiği, çalışmak istemediği zaman o videoları izleyince hırslanıyordu. Doktorlar şu an eşime mucize olarak bakıyor. Bana 'Fizyoterapist Nuran' diyorlar. Çok uğraştım, çalıştım ve eşimi ayağa kaldırdım. Tamamen iyileşene kadar da durmayacağım."

