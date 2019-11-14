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Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- ANTALYA'da, dişlerindeki lekelerden kurtulmak için operasyon geçiren Denizlili Sunay Öztürk (41), ardından çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 32 dişini çektirmek zorunda kaldı. Ağrılarının geçmemesi üzerine...

GENEL 14.11.2019, 18:12
Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- ANTALYA'da, dişlerindeki lekelerden kurtulmak için operasyon geçiren Denizlili Sunay Öztürk (41), ardından çenesinde başlayan ağrı nedeniyle 32 dişini çektirmek zorunda kaldı. Ağrılarının geçmemesi üzerine yapılan kontrollerde Öztürk'e, 'delirten hastalık' olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu. Sinirleri kesilen ve yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Öztürk, kullandığı ilaçların unutkanlığa yol açmaya başladığını iddia edip, "Beni bu duruma sokan dişçinin bile adını unuttum" dedi.
Alanya'da, turizm sektöründe çalışan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk, 2 yıl önce dişlerini beyazlatmak için zirkonyum kaplama yaptırmaya karar verdi. Almanya'da doğan, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin TL kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi. İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın, iddiaya göre, Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen Öztürk, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. Dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi. 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk'e 'delirten hastalık' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi kondu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadıkları, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.
ÇENEYE GİDEN SİNİRLERİ KESİLDİ
Tedavi için arayışlara giren Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi. Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Sunay Öztürk, acılara dayanamadığını söyledi. Öztürk'ün yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk'e, protez diş takıldı. Ağrıları hafifleyen Öztürk, taburcu edildi.
'UNUTKANLIK BAŞLADI'
Tedavisinin ardından Öztürk, memleketi Denizli'ye taşındı. Kullandığı ağrı kesicilerin etkisini kaybetmeye başladığını söyleyen Öztürk, ilaçların kendisinde unutkanlık yapmaya başladığını iddia etti. Bugüne kadar tedavisine 160 bin TL harcadığını ifade eden Öztürk, "Geriye dönük şeyleri unutmaya başladım. İlaçlarımı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum. Kızımın okuldan çıkıp çıkmadığını hatırlamıyorum. Unutmamak için kitap okuyup örgü örüyorum. Kendimi sarhoş gibi hissediyorum. Varımı yoğumu her şeyimi bu rahatsızlık yüzünden kaybettim. Beni bu hale sokan diş hekiminin bile adını unuttum. Benim isteğim ağrılarım ve yüzümdeki felcin geçmesi" dedi.

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