istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Beyazıt'ta 1600 yıllık sarnıca metal ayak desteği

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK / İSTANBUL, ()  BEYAZIT Meydanı'nın Vezneciler girişinde bulunan 1600 yıllık sarnıç ilgi bekliyor.  1960'lı yıllarda üzerine inşa edilen bina iş yeri olarak kullanılıyor. Sarnıcın kemerleri ise çökmemesi...

GENEL 16.12.2019, 15:16
Beyazıt'ta 1600 yıllık sarnıca metal ayak desteği

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK / İSTANBUL, ()  BEYAZIT Meydanı'nın Vezneciler girişinde bulunan 1600 yıllık sarnıç ilgi bekliyor.  1960'lı yıllarda üzerine inşa edilen bina iş yeri olarak kullanılıyor. Sarnıcın kemerleri ise çökmemesi için, metal desteklerle tutturulmuş durumda.  Sarnıcın hemen yanında Beyazıt Meydanı düzenleme ve Beyazıt Cami ile külliyesi restorasyon çalışmaları yapılıyor ancak sarnıç için henüz bir restorasyon çalışması gözükmüyor.

Demirören Haber Ajansı'na () sarnıç ile ilgili bilgi veren Tarih Araştırmacısı Mehmet Dilbaz, “Burası yaklaşık olarak 400'ü yıllara tarihlenen, İstanbul'da yüzlerce diye tabir edebileceğimiz açık ya da kapalı sarnıçlardan bir tanesi. Hangi imparator döneminde yapıldığı belli değil ama dönemin su sıkıntısından dolayı inşa edilmiş sarnıçlardan biri. Aslında İstanbul için şu tabiri kullanmak hiçbir şekilde hatalı değil; 'Bir İstanbul kadar iki İstanbul yerin altında, toprağın altında var.'  Bu da toprağın altında kalmış ve zamanla üzerine başka binalar inşa edilmiş Bizans yapılarından bir tanesi. Bunu gibi bizim İstanbul'da en iyi bildiğimiz en güzel örneğimiz Yerebatan Sarnıcı. Yerebatan Sarnıcı'nın olduğu yerde de Osmanlı döneminde bir köşk vardı. Bu sarnıcın da üzerinde bir kamu kurumu var. Sarnıç şu anda tabiri caiz ise kaderine terk edilmiş durumda" dedi.

“ÜZERİNDE TAŞIDIĞI BİNANIN AĞIRLIĞINDAN DOLAYI DAHA FAZLA DAYANMA ŞANSI YOK"

Dilbaz, “Sarnıcın üzerindeki yapının mimarisine göre 60'lı ya da 70'li yıllara tarihlenmeli. Ama enteresan olan şu; malum 60'lı yıllardan beri şehir küçük ya da büyük deprem gördü. Hiçbir depremde bina çökmemiş ve altındaki sarnıca da bir zarar gelmemiş. Bizans'ın ya da tam tabiri ile Doğu Roma'nın zamanında ne kadar güçlü sarnıçlar inşa ettiğini de bu yapıda görmek mümkün. Aslında artık sarnıcın son noktaları. Burası bir doğal afet, bir deprem kenti olduğu için belli bir noktadan sonra, bundan sonra Allah göstermesin yaşanabilecek, beklenen bir depreme artık sarnıçların daha fazla dayanma şansı yok. Çünkü hem inşa edilme tarihi 1600 yıl, hem de üzerinde taşıdığı binanın ağırlığından dolayı daha fazla dayanma şansı yok. O yüzden hızlıca, bir şekilde güçlendirilme çalışmalarına tabi tutulmalı, diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

RESTORASYON YAŞA GÖRE YAPILMALI

Mehmet Dilbaz, sarnıcın Beyazıt Meydanı'nda yer alan restorasyon çalışmaları içinde yer alıp almadığı konusuyla ilgili olarak da şunları söyledi:

“Herhalde büyüklerimiz bunu bir sıralamaya sokmuş olmalılar. Çünkü bu, diğer yaptıkları güçlendirme çalışmalarından çok daha önemli. Çünkü güçlendirme çalışması ve restorasyonlarının yapılacak binaları tespit edildikten sonra inşa edildiği tarihe göre bir sıralamayla gidilmesi gerekiyor. Burada 4. yüzyılda inşa edilmiş bir sarnıç varken, 11, 12 veya 16. yüzyılda inşa edilmiş bir yapının öncelenmesi çok doğru değil açıkçası. Bu sarnıç yapısı çok enteresan bir yapı. 30 sene önce büyük bir define çetesinin İstanbul'da defineciler arasında yaydığı bir iddiaya göre, Bizans döneminde günümüze kadar kalmış en büyük hazinenin bu sarnıcın altında olduğu, derinlerde olduğu, büyük bir bakır kazanın içinin altınla dolu olduğu hatta meşhur efsane olan Haliç'te batan Bizans'ın altın dolu gemilerinde bile daha büyük bir Bizans hazinesinin altında olduğu söylenmişti. O dönem pek çok defineci burada gizli gizli kazılar yapmaya çalışmıştı."

(FOTOĞRAF)

 

Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10