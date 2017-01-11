Beyazıt'ta tentenin çökme anı kamerada

İhsan YALÇIN - Hakime TORUN / İSTANBUL () - FATİH Beyazıt'ta üzerine kar biriken tente çatı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken esnaf ve caddede dolaşanların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 5 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle de çatıların üzerinde kar birikintileri oluştu. Biriken kar kütleleri dün İstanbul'da tente çökmelerine neden oldu. Ataköy 5. Kısım Camii avlusunda yaşanan tente faciasından yaklaşık 1,5 saat sonra Kapalıçarşı'nın bitişiğindeki Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde de tente çatı çöktü. Karın ağırlığına dayanamayan tente çatının çökme anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerleri önünde bekleyen esnaf tenteden gelen sesle panikle kaçmaya başlıyor. Saniyeler sonra da tente üzerindeki kar kütlesi ile birlikte caddeye çöküyor.

"İŞ YERİNE KAÇTIM"



Tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Mehmet Gençdal, "Dükkanın önünde duruyordum. Tente çatının çöktüğünü görünce yolun karşısındaki bir iş yerine kaçtım" diye konuştu. Esnaf Uğur Sevmezler ise, "Biz dükkanın içerisindeydik. Kar biriken tente çatı aniden çöktü. Allah'tan ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililerin mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)