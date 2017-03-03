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Beyazıt Meydanı’nda İsrail protestosu

Süleyman KAYA/İSTANBUL,() BEYAZIT Meydanı’nda toplanan Türkiye Gençlik Vakfı üyesi bir grup, İsrail’in camilerden hoparlörle ezan okunması yasağını protesto etti. ‘Ezan Sesimiz, Kudüs Şerefimizdir’ yazılı pankart açan...

Beyazıt Meydanı’nda İsrail protestosu

Süleyman KAYA/İSTANBUL,() BEYAZIT Meydanı’nda toplanan Türkiye Gençlik Vakfı üyesi bir grup, İsrail’in camilerden hoparlörle ezan okunması yasağını protesto etti. ‘Ezan Sesimiz, Kudüs Şerefimizdir’ yazılı pankart açan grup İsrail alehine slogan attı.
Türkiye Gençlik Vakfı üyesi yaklaşık 30 kişi, İsrail’in camilerde ezanın hoparlörle okunması yasağını protesto etmek için Cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’nda toplandı. Grup, ‘Ezan Sesimiz, Kudüs Şerefimizdir’ yazılı pankart açan grup, ‘Kudüs bizimdir bizim kalacak’, ‘Kudüs ezansız kalmayacak’, ‘Müslüman uyama kardeşine sahip çık’, ‘Siyonist İsrail’, şeklinde slogan attı. Grup üyelerinden biri ezan okudu. Türk bayrakları taşıyan grup, yapılan basın açıklamasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında sessiz bir şekilde dağıldı.
 (FOTOĞRAF)

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