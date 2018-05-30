"Beyaz"ı boş araziye bırakan kişiye 3 yıla kadar hapis istemi

Özden ATİK / İSTANBUL, () SARIYER'de site içerisinde başıboş dolaştığı iddiasıyla sahipli "Beyaz" isimli köpeği aracına alıp boş araziye bırakan Cem S. hakkında "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaklaşık bir senedir kayıp Beyaz'ın boş araziye bırakılmasına ilişkin davanın bugün ilk duruşması görüldü. Duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin de davaya müdahilliğine karar verildi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Cem S. ile müştekiler Efe D. ve Ekin Ö. katıldı.



Duruşmada savunmasını yapan sanık Cem S. "Suça konu sitede ikamet etmekteyim. Aynı zamanda sitenin pazarlama bölümünde de çalışmaktayım. Site yönetimi olarak evcil hayvanların başıboş gezmemesi ve sokak hayvanlarının da site içerisinde barındırılmaması, başıboş dolaştırılmamaları yönünde bildiriler yayınlandı" diyerek söz konusu bildiriyi mahkemeye sundu. Hayvanların site içerisindeki hortumlara ve birtakım yerlere zarar verdiğini söyleyen sanık Cem S. "Havuzdan su içmemelerini istedik. Ancak suça konu köpek, uyarılarımıza rağmen başıboş dolaşıyordu. Hırçın bir hayvandı. İnsanlara da saldırıyordu. Müştekilere ikaz da bulunduysak da ilgilenilmedi. Köpeğin kendilerine ait olmadığı söylenildi. Bunun üzerine köpeği aracıma alarak Kilyos'a yaklaşık 4 km uzak mesafe bırakıp işime gittim. Akşam eve döndüğümde köpek tekrar geriye dönmüştü. Köpeği bıraktığım yer Zekeriyaköy'de bir mahalledeki boş bir arazidir. Zira müştekiler de bu bölgede ikamet etmektedir" dedi.



Sanık avukatı Uğur Erdoğmuş da köpeğin sahipli köpek olmadığını iddia ederek "Müştekiler tarafından evlerinin önünde beslenmektedir. Evlerinde başka köpek vardır. Şayet evlerindeki köpek gibi sahip çıkılsaydı müvekkilim de başka yere bırakmak zorunda kalmazdı" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

"KÖPEKTEN RAHATSIZ OLUNDUĞU YÖNÜNDE TEBLİĞ YAPILMADI"



Müşteki Efe D. "Suça konu köpek sokak köpeğiyken sahiplenilmesi yönünde isteminde bulunduk. Ancak sahiplenmek isteyen çıkmayınca kendimiz sahiplendik. Köpeğin aşılarını yaptırdık, kart çıkarttık. Bize kesinlikle köpekten rahatsız olunduğu yönünde tebliğ yapılmadı. Köpek sanık tarafından götürüldükten sonra kesinlikle dönmemiştir. Şu an kayıptır, nerede olduğunu bilmemekteyiz. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM"



Müşteki Ekin Ö. ise "Köpeği sahiplendik. Köpeğimiz sanık tarafından götürüldükten sonra dönmemiştir. Köpeğimizin rahatsızlık verdiği yönünde herhangi bir tebliğ de yapılmamıştır. Davacı ve şikayetçiyim. Köpeğin diğer köpeklerimizle birlikte evimizde yaşadığına dair fotoğraflı kanıtlarımız vardır. Ayrıca sahipli olmasına rağmen site içerisinde dolaşan çok sayıda sahipli köpek de vardır" diye konuştu. Öte yandan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Özen Erdoğan, "Tıpkı bir insanın çocuğu gibi bir hayvan da alınıp başka yere bırakılmaz. Davacı ve şikayetçiyiz" diyerek davaya müdahil olma talebinde bulundu.

BARO HAYVAN HAKLARI MERKEZİ'NİN MÜDAHİLLİĞİNE KARAR VERİLDİ



İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin ve müştekilerin davaya müdahil olarak kabulüne karar veren mahkeme, taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Cem S'nin, 20 Temmuz 2017'e şikayetçiler Efe D. ve Ekin Ö'ye ait Beyaz isimli melez cinsi sahipli erkek köpeği arabaya bindirerek Zekeriyaköy'de boş bir araziye bıraktığı anlatılıyor. Böylelikle sanığın "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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