Beyaz örtüyle kaplı Gölcük'e ziyaretçi akını

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Donmuş göl yüzeyine çıkarak fotoğraf çekilen ziyaretçiler görevliler tarafından uyarıldı.

Çam ormanları arasına saklanmış olan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerle doldu. Çeşitli illerden tabiat parkına gelen ziyaretçiler, yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Donmuş olan gölün etrafına uyarı levhaları asılıp şerit çekilerek vatandaşların göl yüzeyine çıkması engellendi. Bazı ziyaretçiler tüm uyarılara rağmen göl üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Tabiat parkı görevlileri göl yüzeyine çıkan ziyaretçileri düdük çalarak uyardı. Tabiat parkı eşsiz manzaralarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.