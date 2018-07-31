'Beyaz kod' veren doktor, ölen yaşlı adamdan davacı ve şikayetçi oldu (2)

TTB: HEKİMİN GÖREVE DÖNDÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Giresun'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yaptı.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman, hekimlerin hastayı görmeden ilaç yazmasının etik olarak ve hukuken yasak olduğunu, bunun da kanunlarla belirli olduğunu belirtti. Adıyaman, "Bu dolandırıcılığa girmektedir, hapis cezası vardır. Bugün İstanbul’da 157 tane hekim arkadaşımız hastayı görmeden reçete yazdıkları için şu an yargılanmaktalar. Diğer illerde de yüzlerce arkadaşımız aynı kaderi paylaşmaktadır. Yusuf Topal’ın ailesinin acılarını da paylaşıyoruz. Acıları acımızdır. Fakat talihsiz bir olay olmuştur. Şunu da söylemek istiyorum ki; bu hekim arkadaşımızın hiçbir gerekçe göstermeden Sağlık Bakanlığı’ndan aranmadan, İl Sağlık Müdürlüğü’nden aranmadan Twitter hesabı ile paylaşılarak açığa alındığının ortaya konması, büyük bir şaibe yaratmıştır. Bunu Türk Tabipler Birliği ve Giresun Tabip Odası olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü hekim arkadaşımız bu şekilde suçluymuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır ya da o duruma düşürülmüştür. Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduk. Bakanlıktan bu hatalı kararın geri alınmasını ve hekim arkadaşımızın göreve döndürülmesini istiyoruz. Eğer hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet Türkiye’de büyük boyutlara ulaşmasaydı, belki de bunlar başımıza gelmeyecekti ve burada olmayacaktık” dedi.

Yusuf Topal’ın kaybının 10 gün önce Şanlıurfa’da hekimin kafasında kırılan taşın bumerang etkisi olduğunu savunan Adıyaman, "Onun için Sağlık Bakanlığı’nı hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili olarak bizlerle işbirliğine davet ediyorum. Beraber ortak bir komisyon kurarak, bunu ele almak istiyoruz. Urfa’da yaptığımız açıklamada bu seneyi ‘Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yılı’ ilan ediyoruz. Bunun ortadan kaldırılması için de tüm meslektaşlarımızla beraber tüm kuruluşlarla beraber çalışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

SELAMİ OKTAY: 'AÇIĞA ALMA NEDENİ NEDİR?'

Giresun Tabipler Odası Başkanı Selami Oktay da mevzuatların ve yasaların kimi zaman iyi anlatılamadığı ve yetersiz kaldığını ifade ederek daha çok da sağlık çalışanlarının mağdur olduğu olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Oktay, şunları dedi:

"Meslektaşım yasa gereği hasta mevcuden bulunmadan ilaç yazamayacağını, bunun suç oluşturacağını söylemiştir. Eğer isterse evde sağlık hizmetinin uygulanacağını söylemiştir. Ancak Sağlık Bakanı yaptığı açıklamasında, doktorun açığa alındığını söylemiştir. Bunun gerekçesi nedir, merak etmekteyiz. Yasaları uygulayıp görmediği bir hastanın reçetesini yazmaması mı, yoksa beyaz kod verip kendisini koruması mıdır?”

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