'Beyaz Fil' binası için dava hazırlığı

MANİSA'nın simgelerinden 'Beyaz Fil' binası için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun tescil kaldırılması yönünde karar vermesinin ardından 'Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu' üyeleri eylem yaptı. Platform üyeleri, kararın iptali için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Manisa'da yıllarca Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü olarak kullanılan Beyaz Fil binası, kurumun başka bir yere taşınmasıyla birlikte, 2014 yılında 30 milyon 450 bin TL'ye bir tekstil firmasına satıldı. Yıllardır İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından taşınmaz tescili bulanan Beyaz Fil binasının ayrıca, 15 Kasım 2017 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun taşınmaz varlıklar tescili kaldırıldı. Kararın ardından Manisa'da kurulan 'Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu' üyeleri, tarihi binanın yıkılmasını engellemek ve kararın iptal edilmesi için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Platform üyeleri 29. Bölge Manisa Eczacılar Odası'na ait Ecz. Neşe Gülersoy Kültür Merkezi'nde bir araya gelirken, toplantıya CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, HSYK eski üyesi Ali Suat Ertosun, Akademik Odalar Birliği'ne bağlı sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü ve 29. Bölge Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Bali, Manisa'nın simgesi haline gelen Beyaz Fil'i kaybetmeyeceklerini ve tarihi binanın yıkılmaması konusunda gereken çalışmaları yapacaklarını dile getirerek, "Beyaz Fil, Cumhuriyet dönemine ait bir yapıdır. Asla yıktırmayacağız. Tarih sadece olaylar, savaşlardan ibaret değildir. Aynı zamanda tüm bunlara şahitlik eden şehirler ve yapılarla da ilgilidir. Tarihi yapıları korumak da bir insanlık borcudur. Yaklaşık 50 yıldır Manisa'nın tarihinde yer olan Beyaz Fil binasını asla yıktırmayacağız. Bunun için gereken mücadele neyse yapacağız" diye konuştu.

'HİÇBİR DESTEK ALAMADIK'

Manisalı HSYK eski üyesi Ali Suat Ertosun ise tescilin kaldırılmasıyla ilgili alınan kararı duyduktan sonra Şehzadeler Belediyesi'ni ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiklerini, ancak tescilin kaldırılması iptaline yönelik hiçbir destek alamadıklarını ifade etti. Beyaz Fil binasının kentin önemli bir simgesi olduğunu bir kez daha hatırlatan Tosun şunları söyledi:

"Beyaz Fil binasında, mimarların 'ünik' dedikleri, tek, eşi olmayan ve dönemin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Yapı, sanat tarihi ve mimarlık yönünden önemlidir. Bina, hatıra, izlenim, özgünlük, teklik, nadirlik ve homojenlik özeliklerini taşımaktadır. Manisa'nın simge yapılarından olan Beyaz Fil binasının korunması, geçmişe saygının bir gereğidir. Bu yapıları korumak insanlık borcu olduğu içinde bizim korumamız gerekir. Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu olarak yüksek kurul kararının iptali için dava açma hazırlığı içerisine gireceğiz. Bu konuda da halkımızın bize destek vereceğine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından, toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri 'Beyaz Fil' için gelecek günlerde yapılacak çalışmalar hakkında fikir ve görüşlerini belirtti.



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