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Beyaz eşya fiyatlarındaki düşüş sektörü hareketlendirdi

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, ()- İZMİR Ticaret Odası (İZTO) 26. Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi Metin Aztekin, 6 ay önce dolardaki yükselişe paralel olarak artan beyaz eşya fiyatlarının normal seyrine döndüğünü söyledi. Aztekin ayrıca, küçük...

Beyaz eşya fiyatlarındaki düşüş sektörü hareketlendirdi

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, ()- İZMİR Ticaret Odası (İZTO) 26. Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi Metin Aztekin, 6 ay önce dolardaki yükselişe paralel olarak artan beyaz eşya fiyatlarının normal seyrine döndüğünü söyledi. Aztekin ayrıca, küçük mağazalarda beyaz eşya ve aksesuar ürünlerinin satılmaması için Ticaret Bakanlığı'na başvurarak yasal düzenleme getirilmesini istediklerini belirtti.
İZTO 26. Ev Aletleri Grubu Meclis Üyesi ve İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, beyaz eşya fiyatlarında düşüşün müjdesini verdi. 6 ay önce dövizdeki yükselişten etkilenen sektörde fiyatların bir hayli arttığını hatırlatan Aztekin, "Fiyatlardaki yükseliş durdu. Tüm beyaz eşya fiyatları eskiye kıyasla aynı seviyede devam ediyor, hatta aşağı doğru seyrediyor. Önümüzdeki dönemde böyle devam etmesi bizim açımızdan da olumlu. Satışların artmasını ümit ediyoruz. İnsanların alım gücü artarsa alışveriş de artar. Fiyatların yüksek gitmesi bizi de rahatsız ediyordu" dedi. Bu yılın ilk iki çeyreğindeki satışlarda yüzde 12 oranında daralmanın söz konusu olduğunu aktaran Aztekin, şunları söyledi:
"Beyaz eşya sektöründeki daralma ekonominin genel seyrinden kaynaklanıyor. Ekonomide yaşanan dalgalanmalardan olumsuz etkilenen sektörlerden biri olduk. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde hızlı bir toparlanma yaşayacağız. Fiyatlardaki düşüş bunda etkili olacak. İnsanların alım gücü artınca satışlarda ciddi bir artış bekliyoruz."
SATIŞ YERLERİNE SINIRLAMA TALEBİ
Büyük mağaza tanımına uymayan 400 metrekareden daha küçük mağazalarda beyaz eşya ve aksesuar ürünlerinin satılmaması için Ticaret Bakanlığı'na başvurarak yasal düzenleme getirilmesini istediklerini anlatan Metin Aztekin, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Büyük mağazalarda yer sıkıntısı yaşanmadığı için beyaz eşya ve benzer ürünler için ayrı bir bölüm ayrılabildiğini söyleyen Metin Aztekin, daha küçük marketlerde beyaz eşya ürünlerinin gıda ürünleriyle birlikte sergilendiğini dile getirdi. Aztekin, İZTO avukatlarının Ticaret Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek en kısa sürede yasal düzenlemenin hayata geçirebileceğini ifade etti.
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