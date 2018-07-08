Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu...
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18...
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...

Beyaz diş hayaliyle tüm dişlerini kaybeden Öztürk, Ankara'da tedaviye alındı

ANTALYA'da beyaz dişlere kavuşmak için kaplama yaptıran ve daha sonra şiddetli ağrıları nedeniyle tüm dişleri çekilen Sunay Öztürk'ün (41) tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ankara'da tedaviye alınan Öztürk'ün, ilaç...

Beyaz diş hayaliyle tüm dişlerini kaybeden Öztürk, Ankara'da tedaviye alındı
ANTALYA'da beyaz dişlere kavuşmak için kaplama yaptıran ve daha sonra şiddetli ağrıları nedeniyle tüm dişleri çekilen Sunay Öztürk'ün (41) tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ankara'da tedaviye alınan Öztürk'ün, ilaç tedavisinin ardından ameliyat edileceği belirtildi.
Alanya'da oturan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk, 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla 'zirkonyum' kaplama yaptırma kararı aldı. Anne ve babasından kalan emekli maaşının yanı sıra bankadan 10 bin lira kredi çekerek özel diş polikliniğine giden Öztürk'ün, 20 dişi kaplama için kesilerek küçültüldü. Çenesinde ve sol azı dişinde ağrı hisseden Sunay Öztürk'e, özel poliklinikte kaplamaları takıldı. İşlemden bir hafta sonra sol yanağında ve çenesinde şiddetli ağrı çeken Öztürk'ün dişlerine kanal tedavisi yapıldı.
Kanal tedavisine rağmen dişlerindeki ağrıları dinmeyen kadın, son çare 32 dişini çektirmek zorunda kaldı. Dinmeyen ağrıları nedeniyle uykusuz ve zor günler geçiren Öztürk için 'delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu.
TEDAVİ İÇİN ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Antalya'da çeşitli hastanelerde ağrılarına çare bulamayan Sunay Öztürk'ün sesini duyan Sağlık Bakanlığı, kadını Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye aldı. Bir hafta önce hastaneye girişi yapılan Öztürk'e şu an için ilaç tedavisi uygulandığı, operasyon için uygun koşulların beklendiği kaydedildi.
Tedavi olmak için tüm imkanlarını harcadığını ve son çareyi Ankara'da aradığını anlatan Öztürk, “İstanbul'da bir hekim vardı benim hastalığımla ilgilenen, ancak gidemedim. Muayene ücreti dahi 1500 TL civarındaydı. Sağlık Bakanlığı burada tedavi için devreye girdi. Şu an için sadece ilaç alıyorum. Sonuç ne olacak bekliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325