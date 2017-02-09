'Beyaz cennet' üniversiteli gençlere kaldı

Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da ilk, orta ve liseye giden öğrencilerin sömestr tatilinin bitmesinden sonra zirve, üniversiteli gençlere kaldı. Devam eden sömestr tatillerinin keyfini çıkartan üniversiteli gençler, gündüz pistlerde kayak yaparken akşamları 'Winterfest' ve 'Whitefest' kar festivallari nedeniyle devam eden konser ve eğlenceler ile günün ilk ışıklarına kadar eğleniyor. Gecelik konaklama ücretlerinin 600-900 lira arasında değiştiği Uludağ'da bu yıl sömestre tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'lere kadar ulaştı. Kar kalınlığının 1 metre 85 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, 30'a yakın otel ve misafirhane bulunuyor.
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