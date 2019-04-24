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Beyaz cennet, çiftlerin doğal stüdyosu oldu

DENİZLİ'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki beyaz cenneti Pamukkale, düğün ve nişan fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler için doğal stüdyo oldu. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'nin...

Beyaz cennet, çiftlerin doğal stüdyosu oldu
DENİZLİ'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki beyaz cenneti Pamukkale, düğün ve nişan fotoğrafı çektirmek isteyen çiftler için doğal stüdyo oldu. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'nin eşsiz manzarasında en mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor.
Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte düğün ve nişan yapan çiftlerin doğal stüdyosu konumuna geldi. Fotoğrafçıların dış mekan çekimlerindeki ilk durağı olan 'beyaz cennet', eşsiz manzarasıyla çiftlere birbirinden güzel fotoğraflar çekilme olanağı tanıyor. Hayatlarını birleştirmeye karar veren çiftler, tarihi dokusuyla da ön plana çıkan Pamukkale'deki beyaz travertenlerin yanı sıra, Hiearapolis Antik Kenti'nde bulunan tarihi kalıntılar arasında da bol bol fotoğraf çektiriyor.
Dünya evine girmeye hazırlanan ve dış çekim için Pamukkale'yi tercih eden çiftlerden damat Ali Şanlıalp, Pamukkale'de nişanlısına evlilik teklifinde bulunduğunu, en mutlu anlarının fotoğraflarını çektirmek için de aynı yeri tercih ettiklerini söyledi. Gelin Nesibe Şanlıalp ise, Pamukkale'nin eşsiz manzarasında düğün fotoğrafları çektirdiklerini belirterek, "Düğün yapan gelin ve damat adayları hep buraya gelir. Sadece onlar değil dünyanın dört bir tarafından turistler buraya akın ediyor. Biz de bu mutlu günümüzde bu cennetin köşesinde fotoğraf çektirmek istedik" dedi.

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