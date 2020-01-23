Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi (2)

BAĞCILAR TEM Bağlantı Yolu İstoç Mevkii'nde meydana gelen kazada, beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada mikser içerisinde sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.Kaza, Bağcılar TEM Bağlantı Yolu yanyolu 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola girmeye çalışan beton mikseri virajı alamayarak devrildi. Sürüklenen beton mikseri, o sırada Ercan Deniz yönetimindeki 34 TD 8962 plakalı otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada beton sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otomobilin içindeki Ercan Deniz ve oğlu aracın arka camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Deniz ve oğlu kazayı yara almadan atlatırken, yoldaki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı beton mikseri sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

O ANLARI ANLATTI

Otomobil sürücüsü Ercan Deniz "Oğlumla seyir halindeydik, tırın virajı hızlı döndüğünü gördüm. Devrilmeyeceğini düşündüm, kaçtım ama kurtulamadım. Allahtan emniyet kemerlerimiz takılıydı ikimizin de. Bizi aşağı atacak diye korktum. Allahtan bariyerler sağlamdı. Arka camı kırdık, oradan çıktık. Allaha şükür bizde bir şey yok." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Beton mikserinin virajı alamayarak devrilmesi ve otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Beton mikserinin araçla birlikte sürüklenip, aracı bariyerlere sıkıştırması da kamera tarafından görüntülendi.