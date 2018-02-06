Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...
6.4 büyüklüğünde deprem, 30 kişi göçük altında kaldı
6.4 büyüklüğünde deprem, 30 kişi...
PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı: 20 ÖSO'lu zehirlendi
PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı, çok...
Erdoğan: Afrin'deki bu operasyonlar İdlib'le devam edecek
TTB' ve TBB'den Türk kelimesi...

Beştepe'de Güvenlik Toplantısı 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

Beştepe'de Güvenlik Toplantısı 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

kaynaklarından edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratların katıldıkları kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314