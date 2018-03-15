Bestekar Sakman: Onlarca yıldır söylediğimiz İstiklal Marşı'nın böyle kalması gerekir

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, müzisyen ve bestekar Vedat Sakman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı ile ilgili sözlerini değerlendirirken, "Onlarca yıldır söylediğimiz İstiklal Marşı'nın böyle kalması gerekir. Hiçbir değişiklik yapılmaması gerekir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı ile ilgili olarak "En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor" sözlerini, İstanbul ve Bodrum'da yaşayan, Bodrum'da oğluna ait bir eğlence mekanında çalışan müzisyen ve bestekar 69 yaşındaki Vedat Sakman değerlendirdi. Sakman, şöyle konuştu:"Bu konuda prozodi (müzik ile sözlerin uyuşmaması) hatasından bahsediliyor ancak prozodi hatasına girersek koskoca bir divan müziğini de sorgulamamız lazım. Çünkü orada da prozodi hataları çoktur. Müzikte bir kelimeyi olağanın dışında uzatıp yayarsanız, bu prozodi hatası olur. Bu hataların o kadar çok olduğunu görüyoruz ki, özellikle yeni dönem müziklerde de çok fazla var. İstiklal Marşımız konusuna gelince, bu asla biz müzisyenlerin haddi değil. Çünkü İstiklal Marşı'nın sosyolojik durumu müzikal halinin çok çok önüne geçmiştir. Bu nedenle bunu sosyologlara sormak lazım. Bu konu bizi aşmış durumdadır. İstiklal Marşı'ndaki bu hatalar düzeltilir mi buna sosyologlar karar vermeli. Milyonlarca insanın dinlediği, benimsediği ve çok değerli olan bir marşı nasıl değiştirirsiniz. Değiştirdiniz insanlar onu nasıl algılar, benimser bilemiyorum. Ben İstiklal Marşı'nın aynen kalmasından yanayım. Çünkü neden? Gördüğünüz eski tip bodrum evlerinin yapımında da hata vardır ancak günümüze kadar gelen evlerin hiçbirinde orijinalinden oynanmamıştır, yapılar korunmuştur. İstiklal Marşı da böyledir. Orijinali gibi kalmalıdır, aynı olduğu gibi kalmalıdır."

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