Besni'de TOKİ konutları kuraları çekildi

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman) () - ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan 472 konutun sahipleri kura çekimi ile belirlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile dar gelirli aileler için Kayaardı Mevkii'ne yaptırılan 472 konutun sahiplerinin belirlenmesi için Besni Spor Salonu'nda kura çekim töreni düzenlendi. 130 lira sabit taksit ile 270 ay vadeli konutlardan faydalanmak isteyen 627 kişi arasında noter huzurunda yapılan kura çekimi öncesi salonu dolduranlar heyecanla sonucu bekledi.

Ailelerin büyük heyecan yaşadığı kura çekimine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper ile STK temsilcileri de katıldı.

Kura çekimi öncesi kalabalığa konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı dönemde dar gelirli aileler için TOKİ'nin konut yapmasına karar verdiklerini ifade etti.

Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerin tamamının ev sahibi olması için TOKİ'nin yeni projeler yapacağını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkanlar sevinç gözyaşı dökerken, ismi çıkmayanlar ise üzüldü.

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