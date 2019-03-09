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Beslediği martı yanından ayrılmıyor

Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir),() - BALIKESİR’in Erdek ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Alaattin Babuccu’nun beslediği martı bir an olsun yanından ayrılmıyor. 'Korkmaz' ismini verdiği martıyla dost olduğunu belirten Babuccu, ‘’Burada...

Beslediği martı yanından ayrılmıyor

Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir),() - BALIKESİR’in Erdek ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Alaattin Babuccu’nun beslediği martı bir an olsun yanından ayrılmıyor. 'Korkmaz' ismini verdiği martıyla dost olduğunu belirten Babuccu, ‘’Burada hem uçurtma uçuruyoruz hem de hayvanlarla dostluk kuruyoruz. Bu çok güzel bir şey’’ dedi.
Erdek’te yaşayan emekli İngilizce öğretmeni Alaattin Babuccu’nun boş zamanlarında rıhtımına giderek, beslediği martı yanından ayrılmıyor. 'Korkmaz' ismini verdiği martı ile aralarında duygusal bir bağ geliştiğini, bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Babuccu, ‘’Buraya geldiğimde yediğim fıstıktan ikram ettim. Böylelikle aramızda fıstık dostluğu başladı. Bu güzel bir şey. Tabiatta olmak güzel. Hem uçurtma uçuruyoruz hem de hayvanlarla birlikte oluyoruz. Hayvanlar yan yana bulunuyorlar. Bunu görmek çok güzel’’ diye konuştu.

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