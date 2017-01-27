Beşinci kat balkonundan düşüp öldü

Eşinin ölümünün ardından oğlu Mustafa Öztürk ve gelini Sibel Öztürk ile oturan Şevket Öztürk, bugün saat 14.00 sıralarında yalnız kaldığı bir sırada Zeybek Mahallesi, Zeybek 1 Caddesi Merve Sitesi'ndeki evlerinin balkonuna çıktı. Öztürk, dengesini kaybedip, beşinci kattaki evin balkonundan düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine gelen polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Öztürk'ün cesedi, Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, Öztürk'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Eşinin ölümünün ardından oğlu Mustafa Öztürk ve gelini Sibel Öztürk ile oturan Şevket Öztürk, bugün saat 14.00 sıralarında yalnız kaldığı bir sırada Zeybek Mahallesi, Zeybek 1 Caddesi Merve Sitesi'ndeki evlerinin balkonuna çıktı. Öztürk, dengesini kaybedip, beşinci kattaki evin balkonundan düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine gelen polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Öztürk'ün cesedi, Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, Öztürk'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.