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Beşinci kat balkondan düşüp, öldü (2)

ELİNDE SAÇ TELLERİ BULUNDU Aydın'da, beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 73 yaşındaki Şevket Öztürk'ün hastane morgunda yapılan ön otopsisinde avucunda saç tellerine rastlandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube...

Beşinci kat balkondan düşüp, öldü (2)

ELİNDE SAÇ TELLERİ BULUNDU
Aydın'da, beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 73 yaşındaki Şevket Öztürk'ün hastane morgunda yapılan ön otopsisinde avucunda saç tellerine rastlandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düşme öncesinde bir boğuşma olabileceği şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma genişletildi.
Polis, birlikte yaşadığı oğlu ve kızı işte olduğu öğrenilen Şevket Öztürk'ün elindeki saç tellerinin kime ait olduğunun araştırılıyor.

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