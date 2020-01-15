Beşiktaş’ta ücretsiz ‘Sömestr Çocuk Festivali’ başlıyor   

BEŞİKTAŞ Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların hem eğlenip hem öğrenmesi için ‘Sömestr Çocuk Festivali’ düzenliyor.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ara tatile girmesine sayılı günler kala Beşiktaş Belediyesi de Başkan Rıza Akpolat’ın öncülüğünde çocuklar için hem eğlenip hem de bilgileneceği ‘Sömestr Çocuk Festivali’ düzenliyor. 25-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek festivalde çocuklar, özel olarak hazırlanmış atölyelerde hem eğlenip hem de bilgi sahibi olacak.

ATÖLYELERDEN BİLİM PARKI’NA PARTİLERDEN FİLM GÖSTERİLERİNE

Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde Dev Van De Graaff jeneratörü, Bilim Parkı, Stem Atölyeleri, Plenataryum ve Bilim Partisi ile çocuklar bilgilenerek sömestr tatilini dolu bir şekilde geçirecekler. Festivalin eğlence kısmında birbirinden güzel film gösterimleri düzenlenecek. 25 Ocak’ta ‘Alvin ve Sincaplar 2’ filmi, 26 Ocak’ta ‘Buz Devri 5’, 27 Ocak’ta ‘Şirinler Kayıp Köy’ ve 28 Ocak’ta ise ‘Arabalar 3’ filmi gösterime sunulacak. Sömestr Çocuk Festivali Beşiktaş’ta yaşayan tüm çocukları bir araya getirecek.