Beşiktaş’ta 3 vardiya kar temizliği

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Erdal Öztürk'ten saat 17.00 itibariyle 17-19 santimetre kar düşen ilçedeki çalışmalarla ilgili harita üzerinden bilgi aldı. Ekiplerin, 3 vardiya halinde yaklaşık 700 kişiyle, 800 ton tuz kullanarak gece boyunca ana yolların ve merkezi noktaların açılmasına çalıştığı belirtildi. Beşiktaş’taki çalışmalarda 30 tuzlama robotu, 50 kepçe, 2 greyder, 30 tuzlama aracı, 6 sülüsyon aracı dar sokaklar için hazırlanmış küçük tuzlama aracı ve kamyon kullanıldı. Yolları açık tutmak için çalışan ekiplerin ulaşan isteklerin de kısa zamanda yerine getirilmesine çalıştığı ifade edildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Erdal Öztürk'ten saat 17.00 itibariyle 17-19 santimetre kar düşen ilçedeki çalışmalarla ilgili harita üzerinden bilgi aldı. Ekiplerin, 3 vardiya halinde yaklaşık 700 kişiyle, 800 ton tuz kullanarak gece boyunca ana yolların ve merkezi noktaların açılmasına çalıştığı belirtildi. Beşiktaş’taki çalışmalarda 30 tuzlama robotu, 50 kepçe, 2 greyder, 30 tuzlama aracı, 6 sülüsyon aracı dar sokaklar için hazırlanmış küçük tuzlama aracı ve kamyon kullanıldı. Yolları açık tutmak için çalışan ekiplerin ulaşan isteklerin de kısa zamanda yerine getirilmesine çalıştığı ifade edildi.