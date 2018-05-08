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Beşiktaşlılardan Hakkarili çocuklara forma ve kırtasiye

İSTANBUL Beylizdüzü İlçesi Beşiktaşlılar Derneği, 'Köy Okulları Projeleri' kapsamında geldikleri Hakkari'de çocuklara forma, atkı ve kırtasiye yardımında bulundu.  İstanbul Beylizdüzü İlçesi Beşiktaşlılar Derneği üyeleri,...

Beşiktaşlılardan Hakkarili çocuklara forma ve kırtasiye
İSTANBUL Beylizdüzü İlçesi Beşiktaşlılar Derneği, 'Köy Okulları Projeleri' kapsamında geldikleri Hakkari'de çocuklara forma, atkı ve kırtasiye yardımında bulundu. 
İstanbul Beylizdüzü İlçesi Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, sabah saatlerinde uçakla Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne geldi. Kafileyi havaalanında  Van ve Hakkari Beşiktaşlılar Derneklerinin üyeleri karşıladı. Araç konvoyuyla kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zap Karakolu'na geçen kafile, burada fanatik Beşiktaşlı olan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'ı ziyaret ederek forma hediye etti. Grup, daha sonra Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan ve Hakkari Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bayram Yur ile birlikte Kırıkdağ ve Çanaklı köylerine giderek çocuklara forma, atkı ve kırtasiye yardımında bulundu. Büyük ilgi gören dernek üyeleri, bir süre köydeki vatandaşlarla sohbet etti. 
Bölgede büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Beylizdüzü Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sinan İşgüzar, çocuklarla bir araya gelmek ve küçük de olsa destekte bulunmak için kente geldiklerini belirtti. İşgüzar, "Hakkari'de olmaktan mutluyuz. Bizim için sıcak bir karşılama yaptılar. Yolda çok güzel manzaralarla karşılaştık. Beşiktaş bayrakları ve kartal pençeleriyle karşılandık. Bu bölgeye daha sık geleceğiz" dedi. 
Beşiktaş tribün büyüğü Erdal Keleş ise, Beşiktaş taraftarının sosyal sorumluluk projelerinde kendini kanıtladığını söyleyerek, "Köy okulları projesinde birçok okula yardımlar yaptık. Hakkari'deki kardeşlerimiz bizden destek talebinde bulundu. Bizler de maddi ve manevi yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buraya geldik. Bu köyler, bizim ikinci köylerimiz oldu. Bu mutluluk, hepimizi de mutlu etti" diye konuştu.

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