Beşiktaş'taki terör saldırısı davası; sanıklar son savunmalarını yapıyor

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada sanıkların mütalaaya karşı son savunmaları alınıyor. Öte yandan terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğuna ilişkin belge de mahkemeye ulaştı.

23 TUTUKLU SANIK DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi' tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 23 tutuklu sanık hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş'in tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 Mayıs 2019'da şehit olduğunu, hastaneden gönderilen ölüm belgesinin mahkemeye ulaştığını açıkladı. Mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından, söz alan Cumhuriyet Savcısı, geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Duruşma, sanıkların ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

MÜTALAA

Cumhuriyet Savcısı 20 Şubat'ta esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, 26 sanığın "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. 26 sanık arasından yer alan ve olayının asli faili konumunda oldukları değerlendirilen 5 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürme’’, "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’’ suçlarından 46’şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Bu 5 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs’’, "Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar verme" ve "Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar verme" suçlarından 4 bin 819'ar yıldan 8 bin 358'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.

21 SANIĞIN EYLEME YARDIM ETTİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Mütalaada, 21 sanığın bu eyleme yardım ettiği belirtilmişti. 21 sanığın "Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye yardım etme", “Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme", "Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse yardım etme", "Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme", "Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 3 bin 828'er yıldan 5 bin 317'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep edilmişti. Öte yandan bazı sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Tehlikeli madde bulundurmak’’ suçlarından cezalandırılması talep edilirken, 2 sanığın da dosyasının ayrılması istenmişti.