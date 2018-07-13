Beşiktaş'taki terör saldırısı davası



Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, () İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın 20-21 Eylül'de Silivri'de yapılmasına karar verdi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle büyük salonda görülen duruşmaya, sanıklar Fırat Kise, Sercan Bingöl, Hikmet Ölçer, Necip Yılmaz, Raşit Beyhan, Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevinden bağlandılar. Tutuksuz sanık Nazım Beyhan ile çok sayıda şehit yakını ve gazi polisler ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"

Duruşmada, tek tek söz alan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunarak "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler. Bir şehit yakını, olay sırasında görevli olan rütbeli emniyet müdürü Z.A'nın, yanan bir polisin yardım istemesine rağmen yanından geçip gittiğini ileri sürdü. Bazı şikayetçilerin avukatı Mehmet Fatih Önsöz ise söz konusu ihmallerle ilgili emniyet müdürü Z.A'nın duruşmaya tanık olarak çağrılarak dinlenmesini talep etti. Bir şikayetçi avukatı ise olay günü kaç polisin görevlendirildiğini, ne kadar bekletildiklerini ve trafiğin açılması emrini veren kişilerin de dinlenmesini talep etti.

Sanık Fırat Kise, "Önceki savunmamı tekrar ediyorum. Dosyanın incelenmesini istiyorum, ben suçsuzum. Vicdanların rahatlatılması için burada tutuluyoruz. Tahliyemi talep etmiyorum. Gerçek suçlular bulunana kadar burada kalmak istiyorum. Benim vicdanım rahat, aileler bilsinler" dedi. Sanıklardan Sercan Bingöl de "Biz günah keçisi seçildik. Bunu yapan insanlar aynısını yine yapacaklar" diye konuştu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürdüler. Sanık avukatlarından Serhan Çakmak ise "Biz de bu dosyayla ilgili gerçek suçluların bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA SİLİVRİ'DE YAPILACAK

7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Zemirhan Yılmaz ve Rıdvan döner hakkındaki yakalama emrinin infazını beklenmesine hükmetti. Duruşmadaki müştekilerin davaya katılma taleplerini de kabul eden heyet, müştekilerin "olay günü emniyet personelinin bekletilmesi, araçla yapılan patlama öncesi yolun trafiğe açılması, sayıca fazla polis memurunun görevlendirilmesi ve ihmal iddialarına" ilişkin bir soruşturma olup olmadığının savcılığa sorulmasına da karar verdi. Olay günü görevli olan rütbeli emniyet personeli Z.A'nın ise bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın 20-21 Eylül'de Silivri'de yapılmasını karara bağladı.