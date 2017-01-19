Beşiktaş'taki saldırıda ölen Berkay’ın ailesinden anlamlı bağış

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - İSTANBUL Beşiktaş'ta 10 Aralık’ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Tıp Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Berkay Akbaş için yapılan bağış, ailesi tarafından çeşitli kurumlara verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yakınında 10 Aralık'ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırıda hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş’ın, baba Salim Akbaş ve anne Zeynep Akbaş, aldıkları karar doğrultusunda kendilerine yapılan maddi yardımı hayır kurumlarına bağışladı.

Berkay'ın annesi Zeynep Akbaş ve babası Salim Akbaş, Sinop Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan gelen 10 bin TL paranın 5 bin lirasını Sinop Çağdaş Yaşam Derneği'ne, 3 bin 500 lirasını LÖSEV’e, 1500 lirasını da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Baba Salim Akbaş, "Oğlumuzun hedefine biz de farklı noktada katkı verelim dedik. Oğlumuz adına yapılacak her türlü bağışı 'Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başta olmak üzere LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız' dedik. Hedefi şöyle koyduk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği özellikle kız çocuklarını okutmada gösterdiği başarıyı yıllardan beri takip ediyoruz. Oğlum okuyacaktı, başka bir kız çocuğu okusun, başka bir çocuk okusun istedik. LÖSEV'i de dahil ederken oğlumuz sağlıkçı olacaktı. Doktor olacaktı, LÖSEV’de kanserli çocuklar başta olmak üzere insanlara ne oranda hizmet verdiğini ben yakından takip ediyorum. Mehmetçik Vakfı'nın varlığını kimseye anlatmaya gerek yok. Yıllardan beri var olan bir vakıf. Biz de bu bağlamda bugüne kadar bize yapılan tek bir bağış var onu da özellikle dipnot olarak söyleyeyim. Sadece ve sadece Sinop Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından bağışlanan 10 bin Türk lirası var. Onun dışında hiç birşey yok" dedi.

Anne Zeynep Akbaş ise, "Biz çocuğumuzu kaybettik, bundan sonra okuyan çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize. Berkay’ın çok hayalleri vardı, ablasıyla ikisi doktor olmak istiyorlardı. İkisi birbirine çok bağlıydı. Gerçekten Berkay’ın çok hayalleri vardı hepsi yarım kaldı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, gerçekten çok zor" diye konuştu.

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