İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 144 milyon 205 bin TL muhammen bedel üzerinden ihale ile satmak istediği Beşiktaş’taki araziye alıcı çıkmadı. İBB Meclisi, AK Parti grubunun verdiği teklif üzerine, söz konusu 5 bin 764 metrekarelik araziyi geçen hafta park alanına almıştı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlığında toplanan İhale Encümeni, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 25 Ada, 77 parselde bulunan arsanın satışına teklif veren çıkmayınca dosyayı Emlak Müdürlüğü'ne geri gönderdi. İBB yetkilileri, ihalenin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin soru üzerine, konuyu Emlak Müdürlüğü’nün vereceğini söyledi.

Beşiktaş Fulya’da bulunan Polat Tower gökdelenin karşısında yer alan İBB’ye ait arazi, ilk kez Aralık 2015'te satışa çıkartıldı. 2015 yılında araziye 109 milyon 509 bin TL muhammen bedel belirlenmişti. Arazi daha sonra 2 kez daha satış listesine konulmuştu. Satış listesine dördüncü kez konulan arazi, imar planlarının değişmesiyle yeni bir statü kazandı. Önceki imar planlarında arazi ticaret+konut alanında bulunuyordu ve büyük bir değer taşıyordu.

İBB Meclisi’nin araziyi park alanına alması da henüz kesinlik kazanmış değil. Meclis kararları İBB başkanının onayını gerektirdiği için, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu kararı imzalayıp imzalamayacağı merak konusu. Başkan İmamoğlu, kararı bir kez daha görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderebilir. Meclis salt çoğunlukla kararında direnirse, bu kez Başkan İmamoğlu'nun konuyu yargıya taşıma hakkı bulunuyor.



