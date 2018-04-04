Beşiktaş'ta uyuşturucu serasına çevrilen villaya operasyon

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()

BEŞİKTAŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Villanın sera gibi kullandıldığı ortaya çıktı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 Mart'ta Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis yaptığı operasyonda villanın bazı odaları ile bahçesine uyuşturucu serası yapıldığını tespit etti. Operasyonda B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda 6 kilo satışa hazır esrar, 120 kök hint keneviri, 10 aydınlatma paneli, 9 elektrik düzenleyici regülatör, 15 vantilatör, reflektör ve uyuşturucu madde imalatı için kullanılan düzenekler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



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