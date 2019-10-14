Beşiktaş'ta toplanıp yasadışı slogan atan 9 kişi tutuklandı
Özden ATİK/İSTANBUL,()-BARIŞ Pınarı Harekatı'na karşı Beşiktaş Meydanı'nda yasadışı olarak toplanan ve polisin ihtarına rağmen dağılmayarak slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri...
Özden ATİK/İSTANBUL,()-BARIŞ Pınarı Harekatı'na karşı Beşiktaş Meydanı'nda yasadışı olarak toplanan ve polisin ihtarına rağmen dağılmayarak slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.
Beşiktaş Meydanı'nda dün Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylem yapmak için toplanan ve polis tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan 9 şüpheli, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, 9 şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'nca alınmış eylem yasağına rağmen HDP'nin 13 Ekim'de sosyal medya üzerinden eylem çağrısında bulunması ile aynı gün Beşiktaş Meydanı'nda toplandıkları belirtildi. Polisin toplantının yasak olduğunu bildirmesine rağmen grubun dağılmamakta ısrar edip, yasadışı sloganlar atarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ettikleri kaydedildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliklerindeki sorgularının ardından tutuklandılar.
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