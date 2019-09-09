Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim
Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()- 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler okul önlerinde denetim yaptı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla...
Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()- 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler okul önlerinde denetim yaptı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Bu kapsamda polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü,Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Mobil Okul Timleri ve toplum destekli polisler katıldı. Beşiktaş Birgül Erdem Anadolu Lisesi önünde şüpheli görülen araçları durduran ekipler araç sürücülerinin evraklarını kontrol etti. Araçları da tek tek inceledi. Toplum destekli polisler ise okul bahçesinde bekleyen öğrenci velilerine, 'çocuklarda kötü alışkanlıkların önlenmesi' konulu broşür dağıttı.
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