Beşiktaş'ta otobüs durağa dadı; 2'si ağır 13 yaralı (4)
Ersan SAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, ( ) BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın...
Ersan SAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, ( ) BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı.
1'i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2'si ağır 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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