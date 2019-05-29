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Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() Beşiktaş'ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesinde trafik yoğunluğu yaşandı.    Kaza...

Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 2 Yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() Beşiktaş'ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesinde trafik yoğunluğu yaşandı. 
 
Kaza saat 00:30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Batuhan Özkan'ın kullandığı 34 KC 6699 plakalı motosiklet Dolmabahçe Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan motosiklette bulunan sürücü Batuhan Özkan ve arkasında bulunan Salim Ekinci kaldırıma savruldu. 
 
İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özkan ve Ekinci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi Karaköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. 
 
GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI
Kaza anında kaldırımda yürüyen vatandaş yaşananları anlattı. Kaldırımda yürüdüğünü söyleyen görgü tanığı, "Arkadaşlar virajı alamadılar, biraz sert geldiler. Savrulma sonucu devrildiler" dedi. 
(FOTOĞRAFLI)

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